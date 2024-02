Ragusa. Consegnato a Domenico Pisana “Premio alla cultura”

“A Domenico Pisana, scrittore, poeta della bellezza e della speranza, per l’alto livello qualitativo e quantitativo raggiunto dalla sua produzione poetica e letteraria , costruttore di solidi ponti culturali tra la Sicilia e il mondo arabo”: con questa motivazione è stato assegnato al modicano Domenico Pisana, lo scorso 24 febbraio al Palazzo della Provincia, un “Premio alla cultura” da parte del Libero Consorzio Comunale di Ragusa e del Comune di Ragusa, su proposta dell’Associazione Culturale “Officina 90”, fondata da Lorenzo Migliore, e del “Centro Studi Feliciano Rossitto”, del quale è Presidente Giorgio Chessari.

La consegna è avvenuta alla presenza del Prefetto di Ragusa Giuseppe Ranieri, del Questore Vincenzo Trombadore, del vice comandante provinciale dei Carabinieri, del sindaco di Vittoria Francesco Aiello e del deputato Salvo Sallemi, di membri della Giunta comunale ragusana, nonché di esponenti dell’ambiente culturale ibleo provenienti dalla città capoluogo, da Modica, Scicli, Pozzallo, Comiso, Vittoria e Santa Croce, e, altresì, di componenti e amici del Caffè Letterario Quasimodo, che da 19 anni offre un servizio di animazione culturale in terra iblea e oltre.

A consegnare il Premio sono stati Patrizia Valenti, Commissario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, e Giuseppe Cassì, Sindaco di Ragusa, i quali hanno espresso parole di apprezzamento per il poeta modicano, rimarcando la sua passione culturale e l’impegno profuso nel testimoniare l’identità e la bellezza degli iblei in Italia e a livello internazionale.

L’omaggio a Pisana è stato anche un omaggio alla terra iblea, grazie alla contemporanea presentazione della sua raccolta poetica “Odi alle dodici terre. Il vento, a corde, dagli iblei, Armando Siciliano Editore, che è stata illustrata da Federico Guastella, poeta e critico letterario di lungo corso, dal critico e storico dell’arte Paolo Nifosì (del quale Pisana nella sua conclusione finale ha affermato di essere stato allievo nel Liceo Classico “Campailla” di Modica negli anni ’70), che ha parlato delle opere di Piero Guccione presenti nelle Odi di Pisana, e, infine, dallo scrittore Gino Carbonaro che con la sua classica fisarmonica ha animato la serata ed espresso il senso della premio nell’ambito dell’attività del Caffè Letterario Quasimodo di Modica. Le declamazione di alcune Odi da parte dell’attore e regista Gianni Battaglia, è stata molto gradita dal pubblico.

A moderare la serata è stato Lorenzo Migliore, poeta e già sindaco di Ragusa, che nella sua introduzione ha evidenziato come la decisione delle due istituzioni iblee di rendere omaggio a Domenico Pisana sia scaturita non solo dai numerosi riconoscimenti letterari ricevuti in Italia e all’estero, ma dalla constatazione dell’impegno del poeta modicano nell’essersi fatto costruttore di solidi ponti culturali tra la Sicilia e il mondo arabo, ovvero tra Modica e l’Egitto, attraverso i suoi rapporti culturali con l’associazione “Egitto Ora”, fondata da un gruppo di giovani che mirano allo sviluppo culturale e all’amicizia tra i popoli, che viene seguita dal Ministero della solidarietà sociale egiziano e che è, altresì, in rapporto con l’Istituto di Cultura Italiano in Egitto e la Facoltà di Lettere dell’Università del Cairo.

Domenico Pisana conduce infatti la rubrica “Poesia e Letteratura come sguardo di vita”, che va in onda sul canale YouTube dell’ Associazione “Egitto Ora”, e che è giunta alla 47^ puntata.

“Ringrazio di cuore le Istituzioni pubbliche e private per il conferimento di questo riconoscimento culturale, che colgo come uno stimolo a continuare ad essere un umile operatore di cultura, e con la consapevolezza che – e prendo a prestito quanto scriveva Quasimodo nel suo Discorso sulla poesia del 1953 – “Un poeta è tale quando non rinuncia alla sua presenza in una data terra, in un tempo esatto, definito politicamente. E poesia è verità e libertà di quel tempo e non modulazioni astratte del sentimento… e inoltre che il poeta “arriva in mezzo al popolo, – come afferma lo stesso Quasimodo suo saggio ‘Il poeta e il politico’ – non solo nei desideri del suo sentimento, ma anche nei suoi gelosi pensieri politici”.

