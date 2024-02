Rosolini. Domenico Pisana incontra studenti dell'”Archimede”

Organizzata dall’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Archimede” di Rosolini, si terrà mercoledì 28 febbraio, alle ore 10,15 presso la Biblioteca di via Sipione, una Lectio su “Quasimodo, Quel Nobel venuto dal Sud”. Ad intrattenere gli studenti sarà il poeta e scrittore modicano, Domenico Pisana, Presidente del Caffè Letterario Quasimodo.

“Ringrazio per l’invito la Dirigente Scolastica Maria Teresa Cirmena, afferma Domenico Pisana, e la prof.ssa Eleonora Cannizzaro organizzatrice del progetto culturale, grazie al quale avrò modo di dialogare con gli studenti per far loro comprendere che la poesia non va intesa come semplice “consolazione”, come alienazione dalla realtà, o come strumento terapeutico finalizzato ad alleviare le sofferenze umane, i travagli, i conflitti dell’uomo; piuttosto, la poesia deve aiutare l’uomo a “intus-legere”, cioè a leggere dentro se stesso; la poesia deve “ri-costruire”, rifare l’uomo dentro – afferma Quasimodo -, cioè nella sua dimensione interiore.

