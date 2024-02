Ragusa. Carabiniere evita tragedia dal viadotto sull’Irminio

Ha scongiurato la tragedia un sottufficiale dei carabinieri che si è prodigato stamattina per convincere una giovane a non lanciarsi dal Viadotto sull’Irminio, sulla Modica-Ragusa. Protagonista è stato il maresciallo ordinario Salvatore Spadola, rosolinese, vice comandante di stazione a Vizzini. Il militare, poco prima delle 10.30, mentre percorreva la Ss 194, direzione Ragusa per raggiungere il luogo di lavoro, ha notato delle vetture ferme ai bordi della strada con le quattro frecce accese e alcune persone che guardavano verso il precipizio.

È sceso dalla sua auto ed ha notato una ragazza che aveva scavalcato il guard rail del ponte, a circa 160 metri di altezza, con l’intenzione di lanciarsi nel vuoto.

Senza esitare ha raggiunto la malintenzionata, scavalcando a sua volta il guard rail, e si è messo di fronte a lei, spalle al dirupo, cercando di parlarle e di capire i motivi del suo gesto estremo. Ha rischiato molto ma alla fine è riuscito nel suo intento, convincendo la giovane a desistere. Sul posto poco dopo è giunta la Radiomobile da Ragusa che ha preso in custodia l’interessata e l’ha trasferita in ospedale.

foto corriere elorino

