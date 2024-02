Grano al glifosato a Pozzallo, la protesta degli allevatori

L’ennesimo affronto non è stato tollerato. I trentamila chilogrammi di grano arrivato venerdì scorso presso il porto di Pozzallo ha suscitato l’indignazione da parte di agricoltori e produttori di grano locale, i quali hanno deciso di protestare contro le politiche agricole che Stato e Regione Sicilia stanno attuando da qualche anno a questa parte.

Più di duecento persone, alcuni arrivati persino dal Belice, la maggior parte dalle province di Ragusa e Siracusa, tutti con un unico obiettivo: la difesa del “Made In Italy” con conseguente stop all’importazione di grano estero (pare che il grano arrivato in queste ore al porto di Pozzallo contenga il glifosato, un potente erbicida, dannoso per la salute dell’uomo).

“Questo il quadro che viene fuori analizzando la discrasia che connota la “vicenda grano” in Italia – dice il portavoce della protesta, Marcello Guastella – Il costo maggiore che grava sulla produzione di grano è il controllo delle erbe infestanti. È possibile ovviare a questo usando un potente erbicida che di fatto abbatte i costi di produzione in modo considerevole. Parliamo del glifosato, un erbicida che l’Unione Europea ha bandito perché cancerogeno. Ma qui viene fuori l’inghippo. La nave che scarica il grano al porto di Pozzallo viene dal Canada ed è prodotto con l’uso del glifosato. Nulla di strano: tutto ciò è legale, è successo in passato e succederà ancora periodicamente. Ci chiediamo come sia possibile bandire l’uso di una sostanza e consentire il consumo di un prodotto che con quella stessa sostanza viene trattato. Chiediamo alla Ue che le nostre produzioni vengano difese e protette dall’ importazione selvaggia”.

La protesta di questa mattina, comunque, ha avuto un prologo che poco è piaciuto alle persone che si sono riversate nello spiazzo davanti all’hotspot portuale. I lavori di trasporto del grano, stando a quanto riferito, dovevano iniziare nella giornata di lunedì. Qualcuno ha fatto la “spia” e già nella giornata di sabato sono cominciate le operazioni di sbarco del grano (la nave, la “Sea Bee II”, proveniente da Vancouver, in Canada, era giunta al porto nella mattinata di venerdì), lontano da occhi indiscreti e soprattutto lontano da chi chiedeva conto e ragione del grano appena arrivato. Gli ultimi camion sono partiti oggi. Uno, in particolare, è stato fermato dagli agricoltori, su specifica richiesta, ed è stato prelevato un corposo quantitativo di grano al fine, così hanno detto gli agricoltori, di volere farlo analizzare.

Si prospetta, dunque, un’altra manifestazione nei prossimi giorni (forse in provincia di Messina) per essere ascoltati dal governo regionale che, finora, ha soltanto incontrato le organizzazioni di categoria. Il Comitato spontaneo degli agricoltori vuole confrontarsi direttamente con il governatore della Sicilia e l’assessore regionale all’agricoltura e, su questo aspetto, non intendono minimamente indietreggiare. Il Comitato che, sabato scorso, ha preso atto anche della mozione presentata dal capogruppo del Pd, Michele Catanzaro, che prevede tutta una serie di interventi in favore di agricoltura e zootecnia per la quale è stata chiesta una trattazione a breve, durante una apposita seduta dell’Ars.

Una mobilitazione che andrà avanti con nuove modalità, quella dei produttori e degli agricoltori, che, alla protesta, intendono continuare ad associare anche momenti di sensibilizzazione, soprattutto nelle scuole.

Nessuna sigla politica era presente alla manifestazione, nessun segnale da parte della politica provinciale e regionale.

