Muore Alexei Navalny…l’opinione di Rita Faletti

“Se il problema è l’uomo, per eliminare il problema si elimina l’uomo”. Il più grande criminale di tutti i tempi, Josif Stalin, tornato in auge nelle sale del Cremlino e nelle cerimonie dove l’inno sovietico suona in suo onore, ha trovato un convinto imitatore in Vladimir Putin. A poco a poco la Federazione russa si è trasformata in democratura o dittatura, la si chiami come si vuole, il concetto è lo stesso: lo zar ha abolito poco a poco e senza che la cosa desse troppo nell’occhio, le rare ed esili libertà concesse a un popolo da sempre schiavo. Si è circondato di energumeni che vivono alla grande, complici dei suoi crimini e proni al suo potere, ha fatto sparire i suoi oppositori, uomini politici, avvocati, professionisti, in svariati modi, secondo l’estro del momento, ha ucciso giornalisti, mandato nei gulag scrittori e intellettuali, costretto le migliori intelligenze a emigrare, privato il paese delle sue migliori risorse, costruito un’economia di guerra che potrà sopravvivere per non più di due o tre anni al massimo, ha fatto alleanze con autocrati suoi pari, gruppi terroristici e criminali di ogni risma. Insomma, se non ha ancora ripristinato i confini dell’Unione sovietica, ha certo ridato vita e consistenza alla malvagità e al cinismo del suo più famoso predecessore. Prima delle elezioni di marzo, rimaneva da sistemare una piccola faccenda: l’eliminazione definitiva dell’unico oppositore e nemico rimasto in vita: Alexei Navalny. Relegato nel ghiaccio di una colonia penale, l’indomito eroe della resistenza al regime corrotto, sopravvissuto nel 2020 all’avvelenamento col novichok grazie alle cure ricevute in un ospedale di Berlino, Navalny ha voluto affrontare il proprio destino, già scritto, nel proprio paese, da vero russo fedele a quello che riteneva essere la sua responsabilità civile. Ieri, a 47 anni, al ritorno da una passeggiata, ha perso conoscenza e si è accasciato a terra. A nulla sono valsi i soccorsi arrivati dopo 15 minuti. Era stabilito che a nulla servissero. “Se mi uccidono vuol dire che siamo incredibilmente forti, quindi non siate inetti” aveva scritto Navalny, consapevole di quello che lo attendeva. Intanto, i filoputiniani aspettano di conoscere le vere cause della morte. Andrea Crippa, vicesegretario della Lega, invoca prove oggettive e aggiunge: “Non siamo in Russia e non sappiamo quello che succede là”. Gli utili idioti non mancano mai e non hanno neanche il pudore di tacere.

