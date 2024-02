I coniugi Ragusa-Cavallo festeggiano le nozze di diamante

Hanno raggiunto l’ambito e non usuale traguardo delle nozze di diamante i coniugi modicani Giorgio Ragusa e Santa Cavallo. L’8 febbraio scorso hanno festeggiato insieme ai tre figli (due maschi e una femmina), ai congiunti e ai nipoti i 60 anni di matrimonio. Era l’8 febbraio del 1964 quando i due convolarono a nozze. Lui era muratore. Si trasferirono, com’era usuale in quegli anni, in cerca di lavoro, in Germania, da dove rientraronoa Modica nel 1975. Giorgio Ragusa avviò un’apprezzata azienda per la lavorazione del marmo, che tutt’oggi gestiscono i figli. Riuscì a realizzare una villetta in Via Sacro Cuore e insieme alla moglie a ritagliarsi un importante spazio nella società, confortato anche da molti amici. Appassionata di ballo, la coppia ha amato frequantare le varie sale o balere presenti nel territorio.

