Modica, nuovo parcheggio in via Sacro Cuore. Interrogazione di Spadaro.

Interrogazione al Sindaco e agli Assessori di competenza del Consigliere comunale PD, Giovanni Spadaro, che torna a chiedere perché ancora oggi il parcheggio di Via Sacro Cuore è chiuso. Il rappresentante del PD in consiglio comunale chiede di conoscere le cause del mancato completamento di lavori edili o altro. Per quello che si può vedere – scrive Spadaro – i lavori, illuminazione compresa, sono completati da qualche tempo, pare manchi solo la messa a disposizione dei cittadini. Desidero – continua Spadaro – essere messo a conoscenza degli impedimenti che impediscono l’apertura del parcheggio e qual è la tempistica con la quale l’Amministrazione intende risolverli.

