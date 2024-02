Anziano bloccato tra le sbarre al passaggio a livello

Anziano bloccato tra le sbarre con la sua auto. È accaduto al passaggio a livello di via Paestum a Ragusa. Un anziano è rimasto bloccato tra le sbarre ieri mattina quando era a bordo della sua Punto. Grazie all’intervento dei vigili del fuoco che hanno raccolto l’allarme inoltrato dalle persone che si trovavano nelle vicinanze, hanno prontamente informato i responsabili di zona delle Ferrovie dello Stato per bloccare il treno in transito. Sul posto alcuni operatori che hanno provveduto ad alzato le sbarre e togliere l’auto dai binari. Alla fine, per fortuna solo tanto panico.

