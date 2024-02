Modica, giovedì manifestazione agricoltori. Difficoltà viarie

Giovedì 8 febbraio 2024 si registreranno rallentamenti e blocchi della viabilità cittadina per l’annunciata protesta degli agricoltori. La manifestazione si concentrerà sulla Modica Ispica (zona artigianale), quindi seguirà il corteo di mezzi agricoli. La polizia locale di Modica ha emesso un preavviso rendendo noto l’itinerario dell manifestazione:

Via Risorgimento, Via Peppino Impastato, Via Alcide De Gasperi, Via Nazionale, Viale Oleandri, Viale Fabrizio, Via Cincinnato, Viale degli Studi, Via Caitina, Via Nazionale, Piazza Corrado Rizzone, Corso Umberto con inversione di marcia in Piazza Monumento, sosta in Piazza Corrado Rizzone per 15’, Via Nazionale, Piazza Libertà, Via Resistenza Partigiana, Via della Costituzione, Via Modica Ispica, Zona Artigianale.

