Una donna lancia sacchi di spazzatura dal balcone

Getta in strada dal balcone di casa, sacchi colmi di rifiuti, un operatore ecologico se ne accorge è l’ha riprende col telefonino, postando tutto sui social. La signora, ci rimane male perché messa alla berlina di tutti e denuncia l’operatore ecologico per violazione della privacy. per interferenza illecita nella vita privata. Il lavoratore, ha rischiato una possibile condanna da 6 mesi a 4 anni di reclusione. Anche se alla fine, il giudice del tribunale di Ragusa ha stabilito il non doversi procedere a carico dell’imputato perché il fatto non sussiste, poichè il fatto si è verificato in un luogo pubblico in cui la privata dimora era liberamente osservabile dall’esterno.

