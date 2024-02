Furto nella notte presso gli uffici del palazzo ex Ina a Ragusa

I Carabinieri sono intervenuti questa mattina eseguendo un sopralluogo presso alcuni uffici dislocati in parte dello stabile ex Ina di piazza San Giovanni dove, nel cuore della notte, un malfattore aveva fatto ingresso, previa forzatura della porta esterna, danneggiando in un corridoio due distributori automatici di bevande calde, al fine di asportare le poche monete raccolte al loro interno. I militari, attraverso l’interrogazione delle immagini di videosorveglianza interne ed esterne che coprono l’area in questione ed il repertamento di impronte lasciate dal responsabile, sono ora sulle tracce di un noto pregiudicato del posto il quale, sempre nella medesima notte, potrebbe aver agito in modo del tutto analogo anche verso un secondo bersaglio, una scuola via Teocrito, ove questa mattina è stato scoperto un medesimo furto.

