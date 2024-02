Due tunisini avrebbero accoltellato martedì sera una persona nel centro storico di Ragusa. L’episodio sarebbe accaduto in via Roma. Sta indagando la polizia. La vittima è stata ferita in modo superficiale. Due le ferite da taglio. In fase di individuazione le motivazioni che hanno portato all’alterco. La vittima ha poi lasciato in modo autonomo il pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II. L’episodio ripropone la questione sicurezza in centro storico.

