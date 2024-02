Ringraziamento ad operatori del reparto di Medicina del Maggiore di Modica… Riceviamo e pubblichiamo

Solo un “dolce” gesto, simbolo della mia gratitudine verso il reparto di Medicina dell’Ospedale “Maggiore” di Modica, diretto dal dott. Gaetano Cabibbo Un umile modo per dire a tutti, ma proprio tutti!, voi (operatori sanitari e non) un sincero e commosso GRAZIE per esservi presi “cura” con professionalità, impegno, passione e affetto della mia dolcissima mamma. Com nio grande stupore, ho trovato un reparto che non ha niente a che fare con tutta la malasanità del nostro sud, di cui si parla tanto. Ogni oeratore che ha avuto a che fare con mia mamma, è stato un’anima SPECIALE, che le ha dato lo stimolo per ritrovare la salute e l’energia di cui aveva bisogno. Dopo “l’orario delle visite” andavo via sempre serena perchè ero consapevole che avrebbe avuto le attenzioni che le servivano, se avesse avuto bisogno; e così è sempre stato! Con la vostra passione, dedizione, pazienza e impegno avete dato nuova vita a lei e a tutti noi. La cosa più ammirevole è aver visto questa passione per un lavoro così difficile, delicato e stressante, nei confronti di tutti i degenti, anche per quelli un pò più “complicati” da gestire. Trovare questa realtà non è per nulla scontato, e ci tengo a farvi arrivare i miei complimenti e tutta la mia riconoscenza. Grazie di vero “cuore” ad ognuno di voi per esservi presi cura di mia mammae con l’attenzione che solo una famiglia può dare! T. e tutta la famiglia. Figlia di M.B. Un grazie anche a gli operatori sanitari che hanno accolto e accudito mia mamma all’arrivo al Pronto Soccorso. Anche loro operatori eccezionali che hanno prestato il primo ed importantissimo soccorso. GRAZIE

