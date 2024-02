Galazzo: “Il bue che dice cornuto all’asinello”

“Non conosco il dott. Giuseppe Drago la cui nomina a manager dell’ASP fa tanto discutere”. L’avvocato Enzo Galazzo interviene sulla notizia della nomina di Drago a direttore generale dell’Asp Ragusa, nomina non condivisa dal sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, che l’aveva definita inopportuna, per le vicende giudiziarie che hanno interessato il neo manager. “Conosco, però, il Sindaco di Pozzallo – aggiunge Galazzo – le cui gesta sono state celebrate dalla Corte dei Conti di Palermo – che, con sentenze definitive, gli ha inflitto condanne per i danni che ha procurato al Comune che amministra (ha già pagato ben 108.337,19 euro e altrettanti si prevedono prossimi per analoghe iniziative) – e sono celebrate dal Tribunale penale di Ragusa avanti al quale è stato chiamato a rispondere per reati di falso ed abuso d’ufficio. Come dice Ammatuna, attendiamo le sentenze. Quelle della Corte dei Conti, per la verità, sono già sentenze e c’è poco da discutere. Per i due procedimenti penali (pene previste da uno a quattro anni per l’abuso e da uno a sei anni per il falso) stiamo a vedere cosa ne penserà il Tribunale. Quel che sconcerta – prosegue l’ex candidato a sindaco -, ma non più di tanto conoscendo il soggetto, è la sortita di chi dovrebbe nascondersi nel più recondito nascondiglio e non azzardarsi a comparire in pubblico, men che meno a mettersi su un piedistallo per contestare ad altri fatti dei quali lui è non meno chiamato a rispondere e per i quali ha conseguitointanto la patente di pessimo amministratore rilasciatagli dalla Corte dei Conti.

“Occorreva maggiore cautela, equilibrio e senso di responsabilità” lamenta Ammatuna, ossia tutte le qualità che a lui fanno difetto”.

