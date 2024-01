Modica: padre e figlia aggrediscono agenti di polizia

Sono stati arrestati a Modica padre e figlia per violenza e resistenza a pubblico ufficiale. I due, già noti alle forze dell’ordine per reati simili, sono stati più volte convocati al commissariato per la notifica di un avviso di conclusione indagini riguardante minacce e stalking nei confronti di un vicino di casa. Visto che i due hanno fatto orecchie da mercante, è stata la polizia a recarsi al loro domicilio. Alla vista dei poliziotti, i componenti la famiglia, composta da quattro persone, hanno opposto resistenza, rifiutandosi di fornire le proprie generalità e rivolgendo frasi offensive e minacciose nei confronti degli agenti. Una dei componenti la famiglia, pare abbia provato ad aggredire con una certa violenza gli agenti con un sacco pieno di rifiuti, mentre il padre ha contribuito all’aggressione. I due sono stati bloccati e condotti in Commissariato, e subito dopo rimessi in libertà in attesa del procedimento giudiziario. Denunciati anche gli altri familiari per oltraggio a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità.

