Solidarietà, Modica. Ultimo appello per aiutare Valentina Corallo

È stata una “maratona” quella dell’Associazione Lo Scontrino sospeso, lunga 3 mesi, 180 giorni di appelli, raccolte fondi, campagne di sensibilizzazione, mercatini, tutte iniziative rivolte ad un solo obiettivo, aiutare una giovane donna modicana, Valentina Corallo.

È il 2016 quando Valentina, dopo aver sentito al tatto un nodulo al seno, capisce che qualcosa non va, e dopo svariati controlli la tanto temuta diagnosi: carcinoma alla mammella triplo negativo. Da lì si inizia con il primo intervento, seguito da chemio e radio terapia, e sembrava che la vittoria fosse dalla nostra parte, ma purtroppo nel 2020 il cancro si è ripresentato, stavolta in forma metastatica. A seguire, altri interventi e nuovi tipi di chemio e radio terapia di ultima generazione, ma ad oggi siamo arrivati al punto in cui tutte le terapie provate non sono più efficaci, e se Valentina è ancora qui a lottare è solamente grazie al suo bimbo di 10 anni, che vorrebbe tanto veder crescere. Dopo tante ricerche, un’ultima speranza “Medias Klinikum Onkologische Chirurgie” di Burghausen in Germania, istituto oncologico tedesco di avanguardia che da anni porta avanti studi in materia e che offre l’opportunità di una terapia rivoluzionaria con ben l’80% di possibilità di riuscita, terapie, come noto a tutti, dai costi elevatissimi.

Non appena ho ricevuto la chiamata della famiglia di Valentina -spiega la Presidente dell’Associazione Alessia Sudano- mi tremavano le gambe, saremmo riusciti mai a trovare una così notevole somma? E, dopo una breve valutazione dei probabili benefici su Valentina, in accordo con il mio direttivo, ho preso per mano il mio coraggio ed ho immediatamente attivato ogni nostro canale di comunicazione affinché chiunque ne conoscesse la storia, la paura (il sentimento più umano di una giovane donna a cui è stata concessa una sola ed ultima possibilità), la speranza. Quando ci si “intesta” queste cause, bisogna stare molto attenti – continua la Sudano- un carico emotivo di notevole importanza avvolgerà quotidianamente ogni giorno della tua vita, in attesa di sentirsi dire da qualcuno, che, quello in cui credevi e speravi, finalmente ha prodotto il risultato sperato.

Ed è proprio in una fredda mattina di qualche settimana fa, che al terzo ciclo di chemio di Valentina, come già concordato con i medici di Burghausen, che arriva l’esito della Tac che recita le seguenti parole: Non si evincono metastasi, possiamo procedere al quarto ciclo.

In questi 180 giorni, siamo stati avvolti da un incredibile ondata di amore, di vicinanza, di partecipazione attiva, non ci siamo risparmiati in azioni, presenza, perseveranza ottenendo l‘inattesa cifra di 64000,00 €, proventi che tengo a precisare sono stati raccolti da privati cittadini, associazioni del territorio, imprenditori, scout, professionisti, squadre sportive, parrocchie etc. etc.

Fra 7 giorni, la NOSTRA Valentina, si appresterà a concludere il protocollo con la quarta chemio ,abbiamo necessità di un ulteriore sforzo da parte di tutta la comunità, per garantirle l’ultimo ciclo occorrono 13000,00 € , sono certa –sottolinea Alessia Sudano- che insieme potremo farcela , per tale motivo, con il cuore in mano vi chiedo di donare alla raccolta fondi Go found me: https://gofund.me/c55b0b33 o attraverso bonifico bancario al seguente Iban del conto intestato a CORALLO VALENTINA IT58G0303284480010000002561 Credito Emiliano con il quale, inserendo la causale : Spese mediche per Valentina , è possibile donare.

Salva