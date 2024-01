Manager. Pino Drago sarà a capo dell’Asp di Ragusa

Sarà Pino Drago il nuovo manager dell’Asp di Ragusa. Questo, almeno, il nome che arriva da Palermo. Prenderà il posto di Fabrizio Russo. Nella spartizione politica delle poltrone emerge anche il nome del comisano Raffaele Elia, che dovrebbe andare a dirigere Caltanissetta.

Alla Dc di Cuffaro, dovrebbe andare la guida dell’ospedale Villa Sofia-Cervello di Palermo (in pole position ci sarebbe Roberto Colletti, che lascerà il Civico) e la Asp di Enna.

Fratelli d’Italia indicherà i manager delle Asp di Messina, Trapani e Ragusa (per cui sono in pole Pino Drago e Raffaele Elia). E poi si intesterà la guida di 3 grandi ospedali: uno a Catania e due a Palermo. Nel capoluogo la partita più difficile si gioca sul Civico: per quella poltrona i meloniani hanno pronto il nome di Ferdinando Croce. L’ultima casella di Fratelli d’Italia sarà quella del Policlinico di Palermo, dove potrebbe andare lo stesso Walter Messina.

La Lega ha assicurato alla sua area la guida dell’Asp di Catania e probabilmente anche quella dell’ospedale Papardo di Messina (l’alternativa sarebbe il Policlinico) che sarà in quota Pippo Laccoto, il presidente della commissione Sanità dell’Ars. All’Mpa di Lombardo dovrebbe andare la guida di un Policlinico, probabilmente quello di Messina e di un ospedale in una provincia minore.

