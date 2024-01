La protesta degli Agricoltori anche a Modica

La protesta degli Agricoltori si fa sentire anche a Modica. Mercoledì è prevista una manifestazione che interesserà il territorio modicano ma che coinvolgerà agricoltori di tutto il comprensorio. I mezzi si raduneranno in Contrada Beneventano (Via Modica Ispica) all’interno del Piazzale individuato come AG Distribuzioni, da dove si muoverà un corteo veicolare che percorrerà la Via Modica Ispica (ex SS. 115), Via Risorgimento, Via Peppino Impastato, Via Alcide De Gasperi, Via Nazionale, Via Sacro Cuore, Via della Costituzione, ex SS. 115, Contrada Caitina, rotatoria Via Modica Ragusa, ex SS. 115, Contrada Caitina, SS. 194, Via della Costituzione, Piazzale Bruno.

Nella zona artigianale è previsto un presidio statico, di fronte alla sede dell’Ufficio del Lavoro.

Lo scopo è quello di richiamare l’attenzione sulle loro principali problematiche e rilanciare le loro richieste ad autorità nazionali e locali. Obiettivo: segnalare costi di produzione ormai ingestibili e basse remunerazioni sulla scorta di quanto già accaduto in Germania e Francia.

