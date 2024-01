Il Corpo Bandistico Città di Modica festeggia Michele Palermo

Una festa a sorpresa per i 90 anni di Michele Palermo. L’hanno organizzata quelli del Corpo Bandistico Città di Modica. Una festa per il rifondatore della banda musicale cittadina nel 1979 e di cui è stato il presidente fino al 2011. 90 anni festeggiati al Palazzo della Cultura tra i musicisti dell’ensemble, parenti, amici, e all’amministrazione comunale. Lui, portato sul posto, con una scusa, da figlio, felice ed emozionato.

Non poteva che esserci la “sua” banda per celebrare i suoi 90 anni e che ancora oggi accompagna nelle varie esibizioni. E’ stato bello condividere un traguardo così importante con un Modicano amato e benvoluto come Michele Palermo.

