Scicli, vicenda Puglisi. Minacce di querele. Riceviamo

In merito agli incresciosi fatti accaduti al termine dell’incontro di calcio del campionato Promozione, tra le squadre Cr Scicli e Pro Ragusa, che si è disputato a Scicli domenica 21 gennaio 2024, e che ha portato al ferimento di un assistente arbitrale, in qualità di difensore di fiducia dell’assessore Giuseppe Puglisi, ingiustamente additato quale responsabile dell’aggressione subìta dal guardalinee, rappresento quanto segue.

Il mio assistito, che condanna fermamente gli spregevoli accadimenti, riferisce che durante l’aggressione dell’assistente arbitrale non era più presente allo stadio, avendolo abbandonato al sorgere dei tafferugli.

Dunque, quando il guardalinee sarebbe stato aggredito il Puglisi non era più presente fisicamente sul luogo.

Sono numerose le persone, fra cui i dirigenti della squadra, che possono testimoniare la sua totale estraneità ai fatti: per questo motivo intendiamo acquisire le loro testimonianze mediante investigazioni difensive, per dimostrare prima possibile all’Autorità Giudiziaria nella quale poniamo massima fiducia e alla cittadinanza, l’infondatezza delle accuse surreali che si stanno muovendo nei confronti dell’assessore.

L’assessore Puglisi, inoltre si riserva di valutare, una volta letta la querela che si è annunciata nei suoi confronti, eventuali profili di responsabilità penale del querelante per il reato di calunnia.

Si riserva altresì di procedere per il reato di diffamazione nei confronti di chi, con meri fini politici perseveri nella narrazione di fatti che non rispondono al vero e che sono totalmente estranei al suo costume.

Avv. Fabrizio Cavallo

