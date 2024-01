Trasferta pugliese per l’Avimecc Volley Modica, a Lecce per riprendere il cammino

Archiviata la rocambolesca sconfitta casalinga al tie break contro Napoli, l’Avimecc Volley Modica, domenica alle 19, per la diciottesima giornata del campionato di serie A3, è attesa dalla difficile trasferta sul campo della Aurispa Del Car Lecce.

La sconfitta contro Napoli arrivata dopo essere stati in vantaggio di due set ha lasciato tanta amarezza in casa biancoazzurra perchè avrebbe potuto regalare una classifica migliore rispetto all’attuale sesta posizione occupata da Putini e compagni, ma il campionato è ancora lungo e la squadra ha tutte le carte in regola per reagire e riprendersi quanto perso negli ultimi di match persi entrambi al quinto set.

In settimana la squadra ha lavorato con intensità consapevole di dover migliorare alcuni aspetti che non hanno permesso quello step per chiudere in maniera diversa i due match con San Giustino e Napoli.

“Arriviamo alla trasferta di Lecce da due sconfitte consecutive al tie break – spiega Riccardo Capelli – quella con Napoli sicuramente ci ha lasciato un amaro in bocca più del k0 di San Giustino, ma siamo consapevoli dei nostri mezzi e come ci ha detto coach Distefano, questo non è il momento in cui ci possiamo abbattere, quindi andremo a Lecce con la consapevolezza che dobbiamo e possiamo fare bene. Per noi sarà una partita molto importante – continua – per la classifica, ma soprattutto per il morale della squadra. Lecce è una squadra ben attrezzata e come tutte le pugliesi fastidiosa da affrontare soprattutto in casa. Io ho giocato a Lecce tre anni fa e per questo motivo dico che sarà una trasferta molto difficile perchè il loro palazzetto è un fortino come lo è per noi il “PalaRizza”, hanno un tifo molto caldo con i “Leones” che sostengono la squadra soprattutto nei momenti più difficili, ma questo per noi deve essere solo un motivo di stimolo, non dobbiamo avere pressioni e dimostrare che ce la possiamo fare, in ogni caso per me sarà molto bello tornare a giocare contro la mia ex squadra. Le due sconfitte subite con San Giustino e Napoli ci ha lasciato molta rabbia – conclude Capelli – una rabbia agonistica che credo abbiamo tutto il gruppo e credo che tutti noi non vediamo l’ora come abbiamo dimostrato in settimana in allenamento di tornare in campo per dimostrare tutto il nostro valore”.

La squadra, domani mattina partirà in pullman alla volte di Lecce, dove l’obiettivo è di portare a casa punti pesanti per continuare a stazionare in zona play off, obiettivo stagionale dei “Galletti” biancoazzurri.

“Dopo due sconfitte amare al quinto set contro San Giustino e Napoli – dichiara coach Enzo Distefano – non possiamo che rimboccarci le maniche e ripartire. In settimana abbiamo lavorato sodo come sappiamo fare e i ragazzi hanno tutti alzato la testa e gonfiato il petto perchè ci aspetta una trasferta ostica come quella di Lecce. Le due sconfitte al tiebreak con – continua – ci hanno lasciato tanta amarezza, ma anche tanta consapevolezza. Con i ragazzi abbiamo fatto un’analisi accurata di quello che ci è mancato, ma guardiamo avanti verso il nostro obiettivo che ancora alla nostra portata. Mi aspetto di trovare un Lecce agguerritissimo. Sappiamo che in casa sono una squadra temibile e lo saranno ancora di più perchè anche loro arrivano da un periodo poco felice. Hanno alti valori tecnici in tanti loro giocatori, ma noi andremo li per giocarcela a viso aperto. Voglio vedere la mia squadra motivata e “incazzata” che – conclude il tecnico dei modicani – dovrà scendere in campo con i nervi saldi e con la consapevolezza di quello che ci aspetta e di quello che dobbiamo fare per portare a casa punti”.

