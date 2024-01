Vittoria. Tentato furto in abitazione in centro

Questa mattina, ladri malintenzionati, incuranti della luce del giorno e del traffico cittadino, si introducevano in una abitazione in centro a Vittoria, facendo attivare l’antifurto.

Immediatamente venivano inviate le Guardie Giurate per il controllo.

La sala operativa dell’Istituto La Sicurezza di Vittoria, determinava la presenza all’interno della casa di una o più persone non autorizzate, allertando contemporaneamente il Commissariato di Polizia per effettuare un controllo congiunto.

Le Guardie Giurate e Gli Agenti di P.S., tempestivamente intervenuti, sorprendevano, bloccavano e arrestavano in flagranza, un soggetto identificato come un pregiudicato locale, trovato all’interno dell’abitazione. Indagini della Polizia in corso.

