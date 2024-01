Ex Provincia iblea. Si è insediato il nuovo segretario generale

Il Commissario straordinario Patrizia Valenti ha nominato il nuovo segretario generale del Libero Consorzio Comunale di Ragusa. E’ il dottor Giampiero Bella, pozzallese, sino a qualche giorno fa titolare della segreteria generale del Comune di Modica.

Dopo un confronto col Commissario Valenti, il neo segretario generale ha incontrato i dirigenti dell’Ente per un resoconto generale sulle specificità del Libero Consorzio ibleo nonché sulle iniziative in corso di svolgimento ed in programma.

“Diamo il benvenuto al dottor Bella – dice il Commissario Valenti – sono certa che saprà dare un ulteriore slancio alla già rodata macchina amministrativa del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, assolvendo alla funzione di segretario generale con impegno e dedizione.

