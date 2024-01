Omicidio Dell’Albani a Giarratana. Il 7 febbraio udienza dal GUP

Barresi, arrestato il 4 marzo, subito dopo i fatti, si trova in cella a Caltagirone, nonostante le istanze della difesa, anche se a dicembre è stato ricoverato in ospedale per problemi cardiaci ed in modo particolare per attacchi di schizofrenia, panico e stato confusionale. L’avviso di conclusione indagini è stato firmato dal pm Gaetano Scollo, il magistrato subentrato al collega Emanuele Vadalà trasferito a Catania. In questo modo l’avvocato difensore Sergio Crisanti ha preso visione del faldone della Procura. Adesso la palla passa al giudice delle udienze preliminari del Tribunale che dovrà fissare la data dell’udienza per il rinvio a giudizio davanti alla Corte d’Assise di Siracusa. La Procura, oltre all’autopsia affidata al ctu Giorgio Spadaro, ha disposto l’acquisizione di copia forense dei contenuti di due telefoni cellulari di Barresi. Il marito della vittima ed i tre figli sono parti offese. A rappresentarli sono gli avvocati Mariachiara Mollica e Gianluca Nobile.