Differenziata attività commerciali, contributi dell’Amministrazione santacrocese per mastelli in legno

Nell’ottica di migliorare l’efficienza del servizio di raccolta differenziata per le attività commerciali, nonché di garantire un maggiore decoro urbano, soprattutto nel centro storico e nella fascia costiera, le attività commerciali di Santa Croce Camerina potranno collocare i mastelli al di fuori del proprio esercizio commerciale, purché mascherati da apposita schermatura in legno, con le caratteristiche individuate nell’apposita determina.

Per la realizzazione di tali strutture, l’Amministrazione Comunale ha deciso di erogare un apposito contributo, a sostegno delle attività commerciali, del valore di 150 euro per quelli di nuova costruzione e di 100 euro per quelli già esistenti che saranno oggetto di ristrutturazione. “Sin dal nostro insediamento – spiega il sindaco Peppe Dimartino – abbiamo pensato a una città più funzionale e pulita, e che possa coniugare le esigenze di una maggiore efficienza dei servizi con quelle del decoro urbano. Questa misura economica a sostegno delle attività commerciali, mira al miglioramento generale dei servizi e della fruibilità della nostra città e delle sue borgate”.

