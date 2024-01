Rafforzamento sicurezza urbana a Vittoria: “Provvedimento giusto”

“Abbiamo preso atto della nuova ordinanza emanata dal sindaco avente a oggetto il rafforzamento della sicurezza urbana. In linea di principio ci trova assolutamente d’accordo, anche per quanto concerne i contenuti. Ma rischia di rimanere inapplicata se non si eseguono controlli accurati e puntuali”. Lo sostiene il consigliere comunale Biagio Pelligra, segretario cittadino del movimento politico Sviluppo ibleo. “Naturalmente – continua l’esponente politico – questo tipo di ordinanza può diventare un deterrente per quanto riguarda gli atti vandalici, e non solo, che fino a oggi si sono verificati sul nostro territorio comunale. Ma, ribadisco, se non sarà messa in campo la polizia municipale, ogni tipo di attività che quest’amministrazione intende portare avanti rischia di diventare inconcludente, non porta ad alcun tipo di risultato. Ecco perché chiediamo alla giunta municipale che all’ordinanza possano seguire verifiche adeguate da parte degli organi preposti e soprattutto che non succeda così come continua a verificarsi, purtroppo, per quanto riguarda il fenomeno della repressione delle microdiscariche abusive. Anche in questo caso c’è un’ordinanza che, però, senza controlli resta inattuata”.

