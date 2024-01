Ragusa, sporcizia e mancata registrazione dei clienti. Denunciato gestore di bed and breakfast

I Carabinieri di Ragusa al termine di un apposito controllo eseguito nei giorni scorsi, hanno denunciato a piede libero un cittadino 50enne di origine russe, residente in zona, proprietario e gestore di un bed and breakfast del centro città.

Non nuovo a simili violazioni, all’atto del controllo il gestore ospitava clientela in relazione alla quale aveva omesso di effettuare la prevista registrazione e contestuale comunicazione dei dati all’Autorità di Pubblica Sicurezza.

I Carabinieri, inoltre, hanno constatato un forte stato di degrado di camere, servizi igienici ed aree comuni, con evidenti carenze igienico sanitarie in relazione alle quali è scattata la segnalazione alle autorità competenti per le relative determinazioni, che potrebbero portare a gravi conseguenze penali e amministrative fino alla sospensione dell’attività.

