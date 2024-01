Ragusa. Tentato furto parchimetro, denunciato pregiudicato

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Ragusa nei giorni scorsi hanno deferito in stato di libertà un quarantaseienne ragusano per tentato furto aggravato e possesso ingiustificato di grimaldelli. La vicenda traeva origine dalla segnalazione al 112 di una guardia giurata del Palazzo di Giustizia, che aveva notato movimenti sospetti nei pressi del parchimetro all’interno della vicina area parcheggio. I Carabinieri, intervenuti prontamente sul posto, ispezionando il parcheggio rinvenivano il parchimetro visibilmente danneggiato con lo sportello del vano resto completamento divelto. Nel prosieguo delle verifiche dei locali, i militari alle spalle di una porta di un vano senza uscita trovavano un uomo vestito in abiti scuri intento a nascondersi. Immediatamente fermato e controllato, veniva identificato nel quarantaseienne ragusano, già noto agli operanti per fatti simili, e trovato in possesso di attrezzi atti allo scasso. Successivamente, dalla visione dei filmati del circuito di videosorveglianza si appurava senza dubbio che l’uomo fermato era lo stesso che poco prima era stato visto armeggiare con il parchimetro. Per queste motivazioni, il quarantaseienne veniva denunciato per i reati di tentato furto aggravato e porto ingiustificato di grimaldelli e oggetti atti allo scasso.

