Modica. Progetto Scuola-Museo per ricordare la Shoah

La Scuola e il Museo Civico “F. L. Belgiorno” di Modica (direttore onorario prof. Giovanni Di Stefano) in sinergia per ricordare la Shoah, ha organizzato una serie di appuntamenti, a Palazzo della Cultura di Modica che si articoleranno nel seguente modo:

-venerdì 26 gennaio, ore 10.00

La giornata inizierà con i saluti istituzionali cui seguiranno gli interventi a cura del Liceo Musicale “G. Verga” di Modica e, poi, visita alla Collezione del Museo e alla casa natale di Salvatore Quasimodo.

-Sabato 27 gennaio, ore 10.00

Giorno della Memoria 2024. Dopo i saluti istituzionali, gli interventi saranno a cura del Liceo Artistico “Galilei-Campailla” di Modica. Nel corso della giornata saranno trattati diversi ambiti:

– “Dall’Ermetismo alla poesia civile”: il testamento umano ed artistico di S.Quasimodo;

– Reading: “Treno della Memoria” – Diario di Viaggio;

– Video: “Destinazione Auschwitz”;

– “Il sonno della ragione genera mostri”: esposizione di opere grafico-pittoriche sul tema della Shoah;

– Presentazione del Museo Ebraico di Berlino;

– L’oppressione dell’uomo: Caino uccide Abele.

Presentazione di alcune opere della Collezione Quasimodo del Museo “F. L. Belgiorno” di Modica.

È prevista, altresì, visita alla Collezione del Museo e alla casa natale di Salvatore Quasimodo.

L’iniziativa è resa possibile grazie alla collaborazione con Comune di Modica, Associazione Proserpina Museo Casa natale Salvatore Quasimodo, Fidapa, BPW Italy.

Viva soddisfazione per l’iniziativa è espressa dal direttore Giovanni Di Stefano. «La storia di questo museo – spiega – ruota attorno alla figura di F. L. Belgiorno (Modica, 1906 -1971), che lo istituì intorno agli anni ’50.Il Museo è caratterizzato dalla sezione archeologica, che comprende reperti databili tra la preistoria e l’età medievale. Tra i più rilevanti vi è l’Eracle di Cafeo, una statuetta in bronzo, datata alla fine del III secolo a.C., raffigurante l’eroe dopo la sua prima fatica.Sono inoltre presenti collezioni storiche di libri antichi, armi risorgimentali e lumi, nonché la “Collezione Quasimodo” e una collezione di opere dell’artista locale Enzo Assenza.Nei due giorni su Quasimodo e Auschwitz saranno protagonisti gli studenti.L’occasione della Giornata della Memoria ci dà un’ulteriore possibilità di fruire la struttura museale e attraverso la Storia riflettere i momenti drammatici della Shoah. Una ricognizione sul passato per riflettere sul tumultuoso presente».

Giuseppe Nativo

