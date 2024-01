“Costruiamo il Territorio”: il 17 e il 18 febbraio il workshop del movimento Territorio

“Promuovere la condivisione di esperienze e il dibattito su alcuni temi chiave dell’impegno politico trasversale per delineare aspettative e prospettive di un movimento sempre attivo e che ha a cuore le sorti dell’area in cui si vive e si opera. È questo lo scopo del workshop “Costruiamo il Territorio”, che si svolgerà il 17 e il 18 febbraio a Chiaramonte Gulfi, presso la sala dell’ex Museo dei Cimeli storico-militari”. Lo annuncia il segretario provinciale del Movimento Territorio, Mario Cutello, sindaco di Chiaramonte Gulfi che spiega: “Fin dalla sua fondazione, nel 2011, il movimento si è rivolto a persone libere da schemi ideologici, con alto senso civico, che sentano la responsabilità di impegnarsi per il bene comune, accomunate dal valore indiscusso e non negoziabile della partecipazione democratica e convinte che ricominciare a occuparsi insieme dei problemi concreti della comunità locale permetta di ritrovare la passione e l’interesse per l’impegno politico. Negli anni, Territorio si è contraddistinto per la sua partecipazione al vivere sociale, contribuendo al dibattito sulla amministrazione degli enti locali, praticando la politica del fare e della programmazione, nell’ottica del confronto aperto con ogni proposta costruttiva. Sulla base di questi principi ispiratori – dichiara ancora Cutello – Territorio ha continuato a operare e intende farlo ancora in questo modo per il futuro. Per questa ragione abbiamo deciso di promuovere questa iniziativa che servirà ad affrontare diversi temi: dall’agricoltura al turismo, dalla sanità alla sostenibilità ambientale, dalla infrastrutture alle politiche giovanili. Diversi saranno i professionisti e le personalità civili e politiche che si siederanno ai vari tavoli di discussione – conclude il segretario provinciale di Territorio – con lo scopo di fare il punto delle questioni e tracciare una direzione verso il futuro”.

