VIDEO. Modica è l’unico comune Plastic Free della provincia di Ragusa

“Modica è tra i soli 111 comuni italiani, tra i 7 in Sicilia e l’unico della provincia di Ragusa ad essere stato riconosciuto ‘Plastic free’. Un riconoscimento che conferma l’azione che portata avanti dall’amministrazione, assieme all’assessore all’Ecologia, Samuele Cannizzaro e che ha alla sua radice la volontà di una crescita ecosostenibile della nostra Città. Ieri è stata presentata a Montecitorio la terza edizione dei Comuni Plastic Free e Modica ha ottenuto la sua ‘tartaruga’, simbolo ideato e promosso da Plastic Free Onlus, l’organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrasto all’inquinamento da plastica. Il nostro comune come solo altri 110 in Italia e 6 in Sicilia, ha superato la valutazione del comitato interno su ben 23 punti che erano tutti da assolvere per raggiungere il risultato. Valutazione basata sulla lotta agli abbandoni illeciti, la sensibilizzazione sul e del territorio, la gestione dei rifiuti urbani, le attività virtuose realizzate dal nostro ente e la collaborazione con i referenti e i volontari locali Plastic Free. I riconoscimenti verranno consegnati in una cerimonia ufficiale che si terrà il prossimo 9 marzo al teatro Carcano, a Milano”.

“Siamo fra i pochissimi comuni in Italia, afferma l’assessore Cannizzaro – e ancora meno in Sicilia oltre ad essere l’unico in provincia di Ragusa- che potranno vantare questo riconoscimento. E questo grazie al senso di civiltà mostrato dai Modicani e al lavoro importante di sensibilizzazione che continuiamo a portare avanti. In questo, collaborati dall’Ufficio Ecologia e da quanti lavorano quotidianamente per fare di Modica una Città Pulita da mostrare con orgoglio. Siamo consapevoli che il percorso plastic free è importante e per questo difficile ma siamo anche fiduciosi -e il riconoscimento ce lo conferma- che la strada che stiamo facendo è quella giusta perché attesta la nostra volontà di porre un freno alla produzione di rifiuti, ad iniziare dall’insidiosa plastica che si può sostituire o riusare. La plastica nei nostri mari, l’abuso anche in città, è una triste realtà e noi ci adoperiamo non solo per raccoglierla ma per far sì che non si disperda più nell’ambiente e se ne utilizzi sempre meno, consegnando così alle nuove generazioni un pianeta migliore”.

