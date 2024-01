Unitre Modica. Conferenza sul come mantenere sana la pelle

Anche questa settimana la sala del Granaio ha ospitato una partecipata iniziativa dell’Unitre di Modica. La dottoressa Barbara Lucifora, dermatologa, ha intrattenuto gli intervenuti con la conferenza-dibattito avente per tema “La nostra pelle: come mantenerla sana nella terza età”.

Dopo il saluto e l’intervento introduttivo del presidente, che si è soffermato sulle nuove iniziative promosse nella città della Contea da parte dell’associazione, la Dssa Lucifora ha relazionato sul tema riuscendo a richiamare l’attenzione e l’interesse dei presenti. Nel corso dell’intervento ha esposto le modifiche a cui va incontro la pelle col passare degli anni; ha elencato e descritto le patologie dermatologiche più frequenti nella terza età, sottolineando l’importanza dell’uso degli schermi solari per la prevenzione oncologica; ha dato anche delle indicazioni su come gestire la pelle dell’anziano allettato per la prevenzione delle piaghe da decubito; infine ha dato dei suggerimenti riguardo la skincare della pelle della terza età.

A conclusione della relazione è stato aperto il dibattito con l’intervento di molti dei presenti che hanno posto una serie di domande, tutte pertinenti, alle quali la dssa Lucifora ha risposto con particolare competenza ed apprezzata professionalità dando consiglio ed indicazioni utili per la prevenzione e per la cura di ogni possibile fastidio o male cutaneo.

