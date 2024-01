Una donna, R. B., 60enne, stamattina, intorno alle 8, mentre percorreva Via Risorgimento a Scicli, si è improvvisamente accasciata al suolo esanime. Un passante ha allertato i soccorsi. Poco dopo è arrivato il 118 e la polizia locale coi carabinieri. Per la poveretta non c’è stato nulla da fare.

