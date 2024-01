Avis. Polizia Locale di Modica e Scicli donano sangue

Per il nono anno consecutivo, in concomitanza dei festeggiamenti in onore del patrono San Sebastiano, la polizia locale di Modica e di Scicli ha rinnovato l’impegno assunto con l’Avis già alla fine del 2015 attraverso la campagna promozionale “Con tutte le Forze diciamo sì al dono del sangue”. Stamattina agenti e ausiliari, in testa il comandante Rosario Cannizzaro, sono stati ospiti presso l’Ospedale Maggiore, del presidente dell’Avis, Franco Tona, del Dottor Carmelo Ricca, e di tutto lo staff, per una donazione straordinaria di sangue, in un clima di grande e piena serenità.

La giornata di oggi, inserita in un calendario fisso di donazioni da parte del personale dei due Comandi, è un modo per dare un contributo concreto e tangibile e allo stesso tempo sensibilizzare la popolazione sulla grave carenza di sangue.

La Polizia locale ha un filo diretto con l’Avis e da sempre accoglie le richieste di supporto, che, purtroppo, si fanno sempre più frequenti.

“Ancora una volta – afferma il comandante Cannizzaro – abbiamo voluto dare il nostro apporto attraverso la donazione speciale di sangue che, ricordo, è fatta in piena libertà, con la consapevolezza dell’importanza. Per noi è un appuntamento fisso che sta coinvolgendo anche i familiari. Come negli anni precedenti, anche stavolta, il figlio di un collega, Giuseppe Terranova, appena 18enne, ha voluto aderire”.

Come sempre, nei prossimi giorni altri agenti andranno a effettuare la loro donazione, altri l’avevano già fatto nei giorni scorsi.

“Dallo scorso anno – spiega il comandante della “Locale” di Scicli, Maria Rosa Portelli – abbiamo accolto con piacere l’invito del collega Cannizzaro ed anche oggi siamo voluti essere presenti per questo particolare atto di sensibilità”.

Salva