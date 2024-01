Ragusa Calcio domani di scena sul campo difficile dell’Akragas

Il Ragusa calcio vuole tornare a fare punti. Anche se il match di domani, su un campo difficile come quello di Agrigento, mette a dura prova i colori azzurri. La squadra allenata da mister Giovanni Ignoffo, che domani non potrà dirigere dalla panchina perché inibito per un turno dopo l’inopinata espulsione di mercoledì scorso nel match con la Vibonese, dovrà fare a meno degli squalificati Reinero e Mbaye e, quindi, dovrà adattarsi a trovare nuove soluzioni. Nel poco tempo che il Ragusa ha avuto di preparare questa complicata sfida, lo staff tecnico si è adoperato con tutte le soluzioni del caso nel tentativo di trovare le risposte necessarie a vantaggio di un gruppo di atleti che sta lavorando molto e che, però, nelle ultime gare, ha raccolto molto poco rispetto a quanto costruito. “Ecco, dobbiamo cercare di partire proprio da questo assunto – afferma il presidente Giacomo Puma – dobbiamo muoverci per fare sempre meglio. Massima fiducia nel nostro staff tecnico con alla guida mister Ignoffo per il grande lavoro che sta svolgendo. Dobbiamo cercare di dare ancora di più a maggior ragione nel contesto di un match come quello di domani che ci vedrà sul campo di una formazione molto motivata che ci tiene moltissimo a fare bene. Peccato per il fatto che la partita si giocherà a porte chiuse e dunque non ci sarà la cornice di pubblico che tutti si aspettavano. Dobbiamo dimostrare sino in fondo il nostro valore e credo che questa sia l’occasione propizia. Il campionato è molto duro, lo stiamo vedendo. Ma ritengo che, a parte le prime tre squadre che stanno facendo da battistrada, per il resto sia abbastanza equilibrato e quindi ogni partita può essere giocata con l’adeguato auspicio di portare a casa dei punti. Come speriamo accada anche dopo il match allo stadio Esseneto”.

