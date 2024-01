“Sanzioni per chi sporca. Modica sia esempio di pulizia”

“La perfetta collaborazione tra l’Ufficio Ecologia e la Polizia locale, ha prodotto un’azione di forte contrasto allo smaltimento illecito dei rifiuti. Un’azione, dichiara l’Assessore all’Ecologia del comune di Modica Samuele Cannizzaro, che serve a preservare la nostra città da chi insozza e da chi non vuole seguire le semplici regole di smaltimento. L’incasso delle multe che gli agenti della polizia locale hanno elevato e continueranno ad elevare, corroborano le casse del nostro ente ma soprattutto, certificano e confermano la nostra volontà di avere di Modica un’immagine concreta di Città Pulita.

Le eccezioni, per fortuna, non fanno la regola e i Modicani, nella stragrandissima maggioranza, mostrano di avere a cuore la pulizia della città e rispettano le leggi vigenti in materia. Ciò non toglie però, che ci sia sempre chi queste regole non le rispetta. Nel 2023, sono stati elevati dagli agenti della Polizia Locale, 374 verbali per atti contro legge nel settore competenza del mio assessorato. Da giugno scorso, da quando ciò ho assunto la delega concessa dal sindaco, Maria Monisteri, ne sono stati elevati 177. Sono quasi 86 mila gli euro incassati dalle casse del nostro ente.

Di concerto con il comandante della Polizia Locale, Rosario Cannizzaro, conclude l’Assessore Cannizzaro, continueremo nell’azione di sensibilizzazione, prevenzione e repressione sul fronte rifiuti perché Modica sia sempre una città modello, pulita e capace di mostrare e confermare l’assoluta civiltà di chi ci vive”.

