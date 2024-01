Ancora vandalismi in piazza Cesare De Bus a Vittoria

“Ci risiamo. Ancora una volta piazza Cesare De Bus presa di mira dai vandali. Prima i giochini per i bambini e il furto delle piantine oltre che di parte dei tappeti anticaduta. Adesso il danneggiamento dei contenitori per i rifiuti. Certo, siamo avviliti. Ma non ci tiriamo indietro. Perché sappiamo che la città sta attraversando un cambiamento, in meglio, grazie alle politiche attuate dal nostro sindaco, Francesco Aiello, e quando si vivono queste fasi di passaggio ci sono probabilmente i riottosi che scelgono di distruggere tutto quello che capita loro sotto mano giusto per il piacere di farlo”. Così l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Vittoria, Giuseppe Nicastro, rammaricato per l’ennesimo atto di vandalismo che tra l’altro ha colpito un’area riservata ai più piccoli. “Mi pare di poter dire – continua Nicastro – che questo, più che un attacco alla città, è un attacco ai figli di questa città, ai più piccoli, ai giovani che vogliono crescere senza questi cattivi esempi da seguire. E’ un attacco alla comunità che paga regolarmente i tributi e che vorrebbe essere garantita determinati servizi senza la paura che qualcuno li devasti. Per fortuna, la maggior parte della gente, a Vittoria, è perbene. C’è una piccola frangia di facinorosi, però, che di educazione civica continua a masticare poco o nulla e che si diletta con queste pratiche legate alla distruzione dei beni comuni. Un invito potrebbe essere quello di non prendere in considerazione queste mele marce, isolandole sempre di più. Un altro di compiere i giusti passi per quelle politiche in rete che ci consentirebbero di contrastare questi atteggiamenti vandalistici che non recano ad alcunché di buono. Sento dire spesso: ci vogliono le telecamere. E’ vero e ci stiamo lavorando. Ma è altrettanto vero che non possiamo pensare di tutelare questi posti, aperti a tutti, aperti soprattutto ai bambini, solo con l’ausilio della videosorveglianza o di un guardiano che stia lì tutto il giorno. E’ una sconfitta per la nostra comunità. La salvaguardia di certi beni comuni dovrebbe essere automatica. Un’altra riflessione consentitemi di farla sulla carenza di controlli da parte delle forze dell’ordine che ringraziamo per la loro abnegazione su ogni fronte. Purtroppo, però, con un numero limitato di risorse umane è difficile dare risposte più efficaci. Dal governo nazionale, finora, solo promesse. Speriamo che qualcosa di positivo possa accadere e che si potenzi la presenza su Vittoria proprio per favorire l’attività di monitoraggio contro il vandalismo, visto che gli esempi negativi, in questi ultimi venti giorni, sono stati numerosi sul nostro territorio cittadino”.

