Vandalismo a Vittoria, Lenzo (Confcommercio) “Noi non ci stiamo”

“Gli ultimi atti di vandalismo ad opera di balordi e teppisti che hanno colpito la nostra città costituiscono motivo di indignazione e di rabbia”. Così il presidente della sezione Confcommercio di Vittoria, Gregorio Lenzo. Il quale aggiunge: “Questi atti distruttivi non solo danneggiano il patrimonio urbano, ma minano anche il tessuto sociale ed economico della nostra comunità. La protezione del nostro ambiente urbano e delle attività commerciali è fondamentale per garantire la qualità della vita di tutti i cittadini e il prospero sviluppo economico locale di operatori economici che lavorano ogni giorno per offrire ai visitatori l’immagine di Vittoria come città accogliente. Sappiamo che è già stato fatto molto, sul fronte dei controlli, da parte delle forze dell’ordine, ma evidentemente non basta. Serve presidiare e dissuadere, agendo con costanza fino all’eliminazione del problema. È indispensabile implementare misure di sicurezza adeguate come la videosorveglianza per fornire informazioni utili alle indagini da parte delle autorità preposte, promuovere programmi educativi e di sensibilizzazione nella costruzione di una comunità più responsabile e consapevole. C’è sempre maggiore consapevolezza sul fatto che non è possibile promuovere strategie finalizzate a migliorare la sicurezza che siano efficaci e durevoli se non in forme condivise e sinergiche con tutte le componenti della comunità locale vittoriese. La tutela delle attività commerciali e dell’intero tessuto sociale richiede uno sforzo e un impegno collettivo attraverso la collaborazione di tutti i membri della comunità per provare a contrastare atti di vandalismo come quello di ieri sera in piazza del Popolo e promuovere un ambiente sicuro e prospero per tutti”.

