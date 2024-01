Torna a ‘nuova vita’ il Poliambulatorio di via Vittorio Veneto a Modica

E’ ufficiale. E’ stato riesumato il Poliambulatorio di via Vittorio Veneto. Si parla di nuova TAC, sessantuno ore nei poliambulatori di Modica. Le liste d’attesa bibliche magari saranno un ricordo, sia sul fronte della diagnostica fotografica che su quello delle visite ambulatoriali. La nuova TAC è già in funzione all’ospedale ‘Maggiore Baglieri’; servirà il Pronto soccorso e i reparti del nosocomio mentre l’altra macchina della Tomografia Assiale Computerizzata, sarà a disposizione degli utenti esterni, che vedranno così ridursi drasticamente i tempi di attesa per il loro esame. Un ottimo risultato è stato raggiunto, grazie al potenziamento di novantanove ore della specialistica ambulatoriale nel distretto sanitario di Modica! Ben sessantuno di queste novantanove ore, serviranno l’utenza di Modica: ventisei le ore settimanali per la Fisiatria; sei per la Geriatria; tre per la Dermatologia; dieci per Angiologia; sei per la Reumatologia. Nell’ambulatorio di Frigintini, sei ore settimanali per Geriatria e quattro per Angiologia. Finalmente dovrebbero ridursi le liste di attesa. Inoltre, le novantanove ore di visite specialistiche attribuite ai poliambulatori del distretto, avranno piena copertura medica. Dal primo febbraio, infatti, ci saranno tutti i medici necessari già a disposizione

