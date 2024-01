Atti vandalici a Vittoria, Pelligra “Situazione critica”.

“Quanto accaduto ieri sera in piazza del Popolo a Vittoria testimonia sempre di più che una seria discussione in Consiglio sulla questione ordine pubblico, anche alla luce dell’allarme che avevamo lanciato nei giorni scorsi, non è più rinviabile”. Lo dice il consigliere comunale Biagio Pelligra, segretario cittadino del movimento politico Sviluppo ibleo, che manifesta tutta la propria preoccupazione per il reiterarsi di episodi che minano la tranquillità della comunità vittoriese. “Continuiamo ad assistere a una serie di circostanze che, dall’inizio dell’anno – sottolinea Pelligra – stanno turbando la cittadinanza. Una serie di atti vandalici che nulla hanno a che vedere con la necessità di potere contare sulla massima tranquillità, soprattutto quando si vuole trascorrere una serata in compagnia. Non sappiamo a che cosa siano dovuti questi fatti. Ma, purtroppo, prendiamo atto che si registra una escalation preoccupante di avvenimenti critici ed è dovere del Consiglio comunale, in qualità di massimo consesso presente sul territorio, occuparsene per analizzare i fenomeni e cercare di contenerli se non debellarli completamente. Siamo convinti che le forze dell’ordine faranno quanto nelle loro possibilità per cercare di frenare questa complicata situazione”. “A questo punto, inoltre – conclude il consigliere Pelligra – occorre un rafforzamento degli agenti di polizia e poi valutare in maniera seria la richiesta di presenza dell’esercito per presidiare i punti sensibili”.

