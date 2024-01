Insediati i commissari per il dissesto al Comune di Chiaramonte

Si sono insediati ieri i tre commissari al Comune di Chiaramonte Gulfi. Sono stati nominati con decreto del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Alberto D’Arrigo, segretario generale al Libero Consorzio di Ragusa (ex provincia regionale), Loredana Torella, attuale segretario comunale a Ramacca, e Francesca Mazzola, dottore commercialista, costituiranno la “Commissione straordinaria di liquidazione” che dovrà gestire l’indebitamento del Comune di Chiaramonte che il 15 settembre scorso ha dichiarato il dissesto finanziario. Il presidente sarà Alberto D’Arrigo. I tre commissari dovranno adottare tutti i provvedimenti per giungere all’estinzione del debito. Gestiranno un disavanzo di 8.761.184,47 euro (approvato anche dai revisori dei conti) e un debito verso 87 fornitori e creditori per un ammontare complessivo di 3.890.000. Contro la dichiarazione di dissesto, l’ex sindaco Sebastiano Gurrieri aveva presentato un ricorso al Tar.

