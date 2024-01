Trovato con quasi 17 kg di droga, vittoriese patteggia 32 mesi

In casa i carabinieri gli avevano trovato 16 chili e mezzo di hashish e circa 200 grammi di marijuana. Era stato arrestato lo scorso 7 ottobre. L’uomo, 57enne vittoriese, ha patteggiato davanti al Gup del Tribunale di Ragusa, Eleonora Schininà, due anni e otto mesi di reclusione e 5200 euro di multa. La droga era contenuta in due borsoni scovati in un soppalco del bagno della sua abitazione. Su istanza della difesa l’uomo è stato ammesso agli arresti domiciliari. Il valore della droga sequestrata dai carabinieri di Vittoria ammonta a 170 mila euro.

