G.F. “Città di Ragusa”, quest’anno con 2 perle: Scicli e Modica

Torna la Gran Fondo di Ragusa. La seconda edizione si correrà il prossimo 28 aprile con tantissime novità. Organizzata dall’Asd Nuova Avir, la 1ª edizione ha lasciato il segno a quasi 500 partenti (dei numeri impensabili per essere la prima), ai quali sono stati regalati momenti di pura adrenalina, il tutto “condito” da un impressionante livello di sicurezza che, a dir di molti che l’hanno vissuta, rasentava quasi il Giro d’Italia.

«Al primo posto? La sicurezza del ciclista». Dopo aver vissuto in prima linea l’evento, percorrendo ogni GF in giro per l’Italia, il Presidente e anche Patron della Gran Fondo più a sud d’Italia Gianni Licitra, racchiude in questa domanda/risposta il claim dell’evento. «Ci siamo sempre chiesti cosa desiderare quando si va a percorrere una GF: bellezza, disponibilità, sicurezza – continua Licitra – Su queste basi è nata la nostra GF a Ragusa».

«Riuscire a coordinare il tutto non è facile, ma la sinergia che sin dalla prima edizione abbiamo avuto da parte delle istituzioni, è stata strategica: i due percorsi erano praticamente blindati a tal punto che si contavano oltre 180 presidi nei vari incroci, ambulanze sia nel percorso che nel village, Forze dell’Ordine con pattuglie di Polizia Stradale, Carabinieri e Polizia locale dislocati e a seguito scenari cinematografici. Il tutto coadiuvato da un’imponente presenza di motostaffette e scorte tecniche che hanno poi, durante la diretta nei maxischermi in piazza nel village, reso ancora più affascinante tutto il percorso, con tantissima gente che ha seguito i propri beniamini minuto per minuto».

L’ingresso finale su Ragusa Ibla e il suo attraversamento è una delle chicche che ha continuato a dare lustro a questa perla nominata Patrimonio Unesco per gli oltre 18 siti presenti.

Sul sito ufficiale www.granfondocittadiragusa.it, oltre alle iscrizioni, è possibile acquistare la maglia celebrativa in onore della 2ª edizione. Il pacco gara verrà consegnato direttamente nelle camere d’albergo.

