Calcio, D. Ragusa sconfitto in casa dalla Vibonese

Ragusa – Vibonese 2 – 3

Ragusa: Freddi, Manservigi, Cardinale (27’ st Gigante), Reinero, Garufi (40’ st Ejjaki), Cess (11’ st Romano), Vitelli (8’ st Maltese), Porcaro, Guerriero, Tuccio (27’ st Di Grazia), Mbaye. A disposizione: Grasso, Musso, Magrì, Bamba. All. Giovanni Ignoffo.

Vibonese: Del Bello, Baldan, Casalongue, Iuliano (25’ st Terranova), Favetta (35’ st Furina), Puca, Castillo (23’ st Anzelmo), Gaeta, Scavone, Mal (8’ st Staropoli), Ciotti. A disposizione: Polidori, Tandara, Onraita, Malara, Carbone. All. Antonio Buscè.

Arbitro: Gabriele Caggiari di Cagliari; assistenti Paolo Camilli e Paolo Bianchi di Roma

Note: Spettatori circa 300, calci d’angolo 1-1, espulso al 37’ il direttore sportivo del Ragusa per proteste; ammoniti Iuliano e Di Grazia (V.); espulso Mbaye per rosso diretto; recupero 2’ e 5’

Reti: 37’ e 9’ st Favetta, 19’ st Romano, 38’ st Ciotti, 47’ st Reinero

La Vibonese porta via i tre punti dall’Aldo Campo, mostrandosi brava a sfruttare le occasioni. Il Ragusa non ha demeritato e, forse, non meritava di cedere l’intera posta in palio, giocando bene la palla. Gli azzurri hanno saputo anche reagire al doppio vantaggio ospite, arrivato a 8′ dalla fine del primo tempo e al 9′ della ripresa per opera di Favetta, ed anzi erano riusciti a riaprire la partita 10′ con Romano(foto).