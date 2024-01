Ex deposito locomotive di Modica, effettuati i primi interventi

“Dando seguito a quanto promesso ad inizio di questo 2024, Rfi ci ha informato oggi che l’impresa di manutenzione ha già effettuato un primo intervento di messa in sicurezza in via Vittorio Veneto/via Fiumara, delimitando con una rete il perimetro dell’ex deposito locomotive della stazione ferroviaria di Modica, le cui condizioni di stabilità sono a rischio”. Lo dichiara il sindaco di Modica, dopo avere letto la comunicazione che Rete Ferrovie Italiane ha inviato al Comandante della polizia locale. “RFI aveva assunto impegno di intervenire immediatamente dopo l’azione di sollecito inviato lo scorso 30 dicembre dal comandante Rosario Cannizzaro, congiuntamente con il comandante della stazione dei carabinieri, Gianni Grillone. Oggi prendiamo atto con piacere che nel giro di qualche giorno, già il 2 di gennaio ci era stato comunicato di un avvenuto sopralluogo e dopo poco dato formale incarico per i lavori che garantiranno la conservazione e la messa in sicurezza del bene strutturale”.

Rosario Cannizzaro, comandante Polizia Locale Modica, sottolinea: “Rfi ha anche comunicato oggi che sono state avviate le attività propedeutiche alla progettazione degli interventi manutentivi di riqualificazione dell’immobile, in raccordo con la Soprintendenza ai Beni culturali di Ragusa. Si avvia dunque a pieno compimento un percorso che io stesso ho avviato a novembre 2022, quando diffidai Rfi ad effettuare immediati interventi di messa in sicurezza nell’immobile, visto che alcune tegole si erano staccate dalla copertura dell’edificio e le stesse risultavano pericolanti e pericolose perché destinate a cadere nella strada sottostante. A fine dicembre, di fronte ad una situazione che si era complicata, assieme al comandante della stazione carabinieri di Modica, Gianni Grillone, abbiamo avviato un’azione congiunta nei confronti di Rfi che ha risposto e agito in tempi brevi, a salvaguardia di quest’immobile dichiarato bene di interesse culturale”.

