E’ deceduto l’imprenditore Giorgio Ciacera, storico proprietario della rinomata Latteria Bar Ciacera di Corso Umberto, luogo di ritrovo di generazioni di modicani e non solo. Aveva 91 anni. Appassionato di ciclismo, dopo avere ceduto l’attività ai figli, fino a pochi anni fa lo si incontrava per strada alla guida della sua bici da corsa. Molto stimato per la sua cordialità era riconoscibile per la sua caratterista camminata dondolante.

