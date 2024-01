Il Modica Calcio si gode la vittoria contro Roccaacquedolcese

Un gol al primo minuto di gara ed emozioni da vendere, sono i due elementi della gara di Omar Diop, centrale difensivo del Modica Calcio che ha vissuto una grande gara contro la Rocca Acquedolcese chiudendola con il risultato di 4-0.

La formazione rossoblu si è portata in vantaggio dopo appena un minuto grazie al preciso cross di Azzara su calcio d’angolo. Diop ha mostrato tutta la sua gioia subito dopo il gol, un gesto liberatorio e di forte impatto per se e per il gruppo. Con lui, nel taccuino dell’arbitro, sono finiti Palermo, Famà e Savasta, a chiudere una grande prova corale che ha visto protagonisti anche i sub-entrati dalla panchina.

Nota importante anche per la difesa che per il secondo match consecutivo chiude a reti inviolate e dimostra solidità di reparto anche con l’assenza di Cacciola, pedina importante dello scacchiere di Strano. Un reparto che si amalgama gara dopo gara e aumenta l’intesa fra tutti gli interpreti, sicuramente un’arma importante in questa seconda parte di stagione.

“Un gol è sempre una grande emozione e in questo momento della stagione è anche liberatorio per tutto il gruppo – dichiara Diop – Avevamo bisogno di vincere ed esultare, prenderci un risultato positivo e godercelo a pieno. Il campionato è ancora lungo e gara dopo gara dobbiamo pensare solo a fare bene, è certo che il nostro cammino non dipende solo da noi, ma ci impegneremo al massimo in attesa di un passo falso altrui”

