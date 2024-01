Nasca (CAS): “Nessuna chiusura della Ispica-Modica”

«L’apertura anticipata della tratta Ispica-Modica è stata fatta lo scorso dicembre per rispondere a una domanda di viabilità pressante, urgente e giustificata del territorio della provincia di Ragusa, e per colmare i ritardi di anni, le cui ragioni sono da rinvenire purtroppo nelle cronache giudiziarie che hanno accompagnato questo tormentato appalto dal 2014. Affermare adesso, come alcuni fanno, che l’autostrada, nuovissima e appena inaugurata, abbia già bisogno di manutenzioni è un fatto che non risponde al vero e offende il lavoro di tecnici ed operatori della concessionaria”. E’ quanto sostiene Filippo Nasca, presidente del Consorzio autostrade siciliane, dopo le polemiche di questi giorni sulla chiusura del tratto interessato, per manutenzioni, fino al prossimo mese di giugno. “Lo scorso 7 dicembre, in occasione dell’inaugurazione – aggiunge – è stato chiarito che le due carreggiate sono state aperte in anticipo di sei mesi rispetto ai termini contrattuali di definitivo completamento dei lavori. Come è ampiamente risaputo, rimangono da fare solamente delle lavorazioni accessorie, su aree adiacenti alle due carreggiate, che non comporteranno certo la chiusura dell’autostrada, ma solo piccole parzializzazioni e di breve durata”.

Salva