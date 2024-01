L’Avimecc Volley Modica a testa alta sconfitta al tie break contro San Giustino

Ermgroup San Giustino 3

Avimecc Volley Modica 2

Parziali: 19/25, 25/20, 25/17, 20/25, 17/15

Ermgroup San Giustino: Troiani, Cozzolino, Ricci, Bragatto 14, Skuodis 14, Biffi 1, Wawrzynczyk 20, Cappelletti 21, Quarta 6, Marra (L1), n.e. Silvestrelli, Cioffi (L2), Stoppelli, Panizzi. All: Marco Bartolini; Ass. Mirko Monaldi.

Avimecc Volley Modica: Raso 5, Di Franco 1, Capelli 29, Putini 2, Chillemi 11, Cascio, Buzzi 11, Spagnol 18, Giudice, Nastasi (L1), Lombardo (L2), n.e. Italia, Tidona.

Arbitri: Alessandro D’Argenio e Alberto Dell’Orso.

San Giustino – L’Avimecc Volley Modica sfiora l’impresa. I “Galletti” biancoazzurri, infatti, si arrendono in casa dell’Ermgroup San Giustino soltanto al tie break dopo 2 ore e 21′ di gioco e di grande battaglia.

Un peccato per il sestetto di coach Enzo Distefano che nel quinto set prima di arrendersi hanno sciupato tre match point.

I biancoazzurri della Contea approcciano benissimo alla partita e grazie a una battuta efficace e un muro quasi invalicabile mettono in crisi il gioco dei padroni di casa. La serie positiva in battuta di Spagnol mette in crisi la ricezione perugina (1/5), che grazie a Wawrzynczyk riesce a rimanere in scia dei modicani (5/8). Modica non cede di un centimetro e a metà del parziale di apertura tiene sempre il naso avanti nel punteggio (14/16). La serie positiva in battuta di Capelli scava il solco decisivo che indirizza il parziale (14/21) che i “Galletti” chiudono a loro favore dopo 28′ di gioco con un facile 19/25.

San Giustino non riesce a uscire dal momento di difficoltà e al cambio di campo Modica è ancora avanti (4/8). I padroni di casa sospinti dal calore dei loro tifosi finalmente si scuotono e iniziano una lenta rimonta che grazie a un parziale di 12/5 a metà set li vede andare avanti 16/13. Questa volta è Modica ad andare in difficoltà con San Giustino pronto ad approfittare del momento di confusione dei loro avversari per allargare la forbice del punteggio (17/21). Modica non crede più nella rimonta e dopo 32′ cede 25/20 con la sfida che torna in perfetta parità.

L’inizio del terzo set è un vero incubo per Modica che subisce un break di 8/1 che non lascia presagire nulla di buono. Capelli suona la carica, ma San Giustino gestisce bene il vantaggio e a metà frazione è avanti di 7 (16/9). Il parziale è ormai compromesso con i padroni di casa che arrivano alle battute finali con 8 punti di vantaggio (21/13) e si portano in vantaggio nel computo dei set chiudendo la terza frazione con un facile 25/17 in 26′ di gioco.

Al cambio di campo Distefano chiede e ottiene una reazione dalla sua squadra che torna in campo con piglio più deciso. San Giustino si mantiene avanti di un punto (8/7) in apertura, ma Modica è viva e a metà frazione mette la freccia e opera il sorpasso (14/16). San Giustino va nuovamente in difficoltà e L’Avimecc ne approfitta immediatamente prima per allungare il vantaggio (21/17) e poi per chiudere il parziale a proprio favore in 31′ con il punteggio di 20/25 che rimanda ogni decisione al tiebreak.

Il quinto set vede Modica subito avanti (1/3), ma San Giustino non molla e recupera. I biancoazzurri provano a scappare, ma i padroni di casa restano in scia (9/10). Quando i ragazzi di Distefano vedono la linea del traguardo vicinissima quando hanno a disposizione tre match point (11/14), San Giustino raschia nel barile dell’orgoglio e con una reazione da grande squadra approfitta del “braccino corto” dei modicani che non riescono a mettere l’ultimo pallone a terra per portare a casa il successo, ristabiliscono la parità e si aggiudicano il match ai vantaggi (17/15) con un muro vincente su Capelli che regala i due punti ai perugini.

