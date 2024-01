Cgil, Chiusura lotto Rosolini – Modica. “Si scoprono gli altarini”

Apprendiamo positivamente le rassicurazioni del presidente del Cas, Filippo Nasca, in merito alla

notizia dell’imminente chiusura fino al 30 giugno 2024 nel tratto compreso tra lo svincolo di Rosolini e lo svincolo di Modica, mediante chiusura alternata della corsia di marcia.

Il Presidente, afferma il Segretario Generale della Cgil iblea Giuseppe Scifo, dice “come risaputo rimangono da fare solamente delle lavorazioni accessorie, su aree adiacenti alle due carreggiate, che non comporteranno certo la chiusura dell’autostrada, ma solo piccole parzializzazioni e di breve durata”.

Quello che però è paradossale, prosegue Scifo, è sentire dire al massimo esponente del Cas che il tratto Pozzallo – Modica è stato aperto in anticipo per le pressanti richieste di viabilità del territorio, che per fortuna considera giustificate. Il presidente del Cas ricopre un incarico al vertice del Consorzio Autostrade Siciliane che gli impone la massima conoscenza delle questioni riguardanti i lavori di competenza dell’ente consorzio.

Per questo dovrebbe sapere che l’apertura dello stesso tratto autostradale è stata più volte annunciata e poi rinviata. Di quale anticipo parla il Presidente? Sappiamo che la sua nomina a presidente del Cas risale all’inizio del 2023 ma questo non giustifica narrazioni prive di fondamento. Il presidente del Cas non conosce la storia del cantiere oppure le sue dichiarazioni hanno altri obiettivi obiettivi diversi dall’informare in modo esatto la comunità e l’utenza. Ricordiamo al Presidente che nel settembre del 2021 l’allora Assessore Falcone, in visita al cantiere, annunciava l’apertura del tratto nel 2022 nel periodo marzo- aprile.

L’apertura del tratto è avvenuta quindi con 18 mesi circa di ritardo e non in anticipo come afferma il presidente del Cas. Questa sua dichiarazione è l’ennesima offesa a questa comunità che merita rispetto e non può continuare a pagare il prezzo delle inefficienze politiche e amministrative dei diversi governi regionali che hanno avuto e hanno la responsabilità della costruzione di questa opera importante per il territorio. Il Cas si adoperi piuttosto per portare a termine i lavori di progettazione e gli adempimenti per appaltare i lavori del prossimo lotto autostradale da Modica a Scicli – Marina di Ragusa.

